Dall'aeroporto di Cuneo alla Sardegna. A giugno il debutto di Volotea a Levaldigi con i voli per Olbia

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio delle sue attività presso l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi. Dal 5 giugno, infatti, sarà disponibile un nuovo collegamento operato dal vettore dallo scalo piemontese alla volta di Olbia. Il volo sarà operativo 2 volte a settimana, ogni mercoledì e sabato. La nuova rotta è già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio.



“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare l’inizio della nostra collaborazione con l’Aeroporto di Cuneo, il 22° scalo in cui sono disponibili i nostri voli in Italia. La nostra nuova rotta accorcerà le distanze tra il territorio delle Langhe, con la città di Cuneo, i suoi monti e le sue eccellenze enogastronomiche, e Olbia con il suo mare cristallino, le sue solitarie calette e la frizzante mondanità della Costa Smeralda. Per la prossima stagione, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri una nuova opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel sostenere il settore turistico, così duramente colpito dalla pandemia. Naturalmente, la nostra offerta, prevede voli all’insegna della massima sicurezza a bordo e flessibilità. Siamo fiduciosi che l’avvio di questo nuovo collegamento rappresenti solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione tra Volotea e lo scalo di Cuneo-Levaldigi” – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“L’arrivo di una nuova compagnia è sempre motivo di grande soddisfazione, ma accogliere Volotea a Cuneo ha un significato molto più grande – aggiunge Anna Milanese, Direttore di Cuneo Airport –. È frutto di una strategia volta a offrire sempre più nuove opportunità, per far tornare a viaggiare incrementando il network di destinazioni raggiungibili dal nostro aeroporto. La rotta che inauguriamo si focalizza sul mercato nazionale, che rappresenta nell’immediato il principale volano di una sperata, rapida ripresa del trasporto aereo. È l’inizio di una collaborazione che ci auspichiamo possa crescere con il tempo”. “Accogliamo con grande entusiasmo la nuova rotta su Olbia – commenta Giuseppe Viriglio, Presidente della Geac, società che gestisce lo scalo di Levaldigi -. In un momento di ridimensionamento del traffico aereo, l’apertura di uno nuovo volo è un segnale di grande ottimismo per il futuro. Grazie a Volotea che ha saputo credere nelle potenzialità del nostro aeroporto”.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.