“Siamo fuori!”: una Tavola rotonda per dialogare sul tema dell’educazione all’aperto e nella natura

Sabato 27 Marzo, dalle 9 alle 13.30 in modalità streaming sulla piattaforma Google Meet, si svolgerà “Siamo fuori!”: una tavola rotonda sull’educazione all’aperto. Un incontro nel quale insegnanti e operatori di asili nido e scuole dell’infanzia, partner del progetto “La Grandezza dei piccoli”, dialogheranno sul tema dell’educazione all’aperto e dell’apprendimento nella natura.

L’intenzione è quella di attirare l’attenzione su un tema sempre più attuale: l’outdoor education e, più in generale, tutte quelle forme e quelle modalità che contemplano l’apprendimento fuori dall’edificio scolastico. L’idea, alla base dell’iniziativa, è quella di far dialogare le operatrici e le insegnanti che negli anni hanno adottato strategie, affrontato difficoltà e costruito una prospettiva educativa che contempla la natura e l’ambiente esterno alla pari di un’aula scolastica. Uno scambio di punti di vista, esperienze e proposte che possono offrire stimoli e occasioni di confronto.

La volontà alla base di questo evento è quella di promuovere le competenze delle insegnanti che già utilizzano questo tipo di approccio, e di valorizzare il loro sapere in un’ottica di insegnamento e apprendimento reciproco.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli operatori che si occupano di bambini da zero a sei anni e che vogliono approcciare questi concetti da un punto di vista concreto e radicato sul territorio, nonché approfondire i concetti e le intenzionalità educative che stanno alla base dell’educare stando all’aperto.

Per chiedere informazioni e per iscriversi è necessario mandare una mail all’indirizzo progetti@insiemeavoi.com. L’iscrizione è libera e gratuita, aperta a tutti , poiché “Siamo fuori!” fa parte delle iniziative proposte dal progetto “La grandezza dei piccoli”, selezionato da “Con i Bambini” nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il progetto coinvolge 84 partner della Provincia Granda e ha l'obiettivo di stimolare una comunità educante e favorire azioni che contrastino la povertà educativa dei bambini.