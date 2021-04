Con il Covid Levaldigi diventa lo scalo preferito da chi vola con aerei privati

Con le restrizioni imposte dal piano pandemico, Cuneo-Levaldigi diventa l’aeroporto ideale per volare con aerei privati e aerotaxi.

“In queste ultime settimane, in effetti, abbiamo avuto una media di quattro voli giornalieri sia nazionali sia internazionali, principalmente da Francia, Svizzera, Lussemburgo e Germania”, conferma il direttore dello scalo Anna Milanese. “Da sempre il nostro scalo ha questa vocazione verso il privato, se così si può dire - precisa Milanese -, nato per agevolare il turismo verso le Langhe. In questo periodo di restrizioni e di difficoltà per viaggiare se non secondo le regole dettate dall’ultimo Dpcm, il velivolo privato o il servizio taxi restano soluzioni flessibili e pratiche, neppure così tanto dispendiose. Anche perché - precisa il direttore - solitamente sono le aziende medio grandi del Sud Piemonte a preferire questa formula, spesso per far viaggiare i loro manager”.

In attesa della stagione estiva, spostata ai primi di maggio, Levaldigi diventa lo “scalo del privati” e la formula funziona così tanto che, conclude il direttore Milanese, “stiamo realizzando alcuni progetti con compagnie private per rendere questo servizio ancora migliore, per esempio avendo aerei già disposizione per il trasporto privato. Darebbe una caratterizzazione molto particolare allo scalo cuneese”.