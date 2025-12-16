“Fattoria Gallina Golosa”: a Savigliano aperto il nuovo negozio di formaggi di qualità prodotti in casa

Unire la tradizione alla modernità, senza dimenticarsi mai della genuinità, della qualità della genetica degli animali e, di conseguenza, della cura dei formaggi prodotti in casa.

Questi sono i valori fondanti su cui si basa la “Fattoria Gallina Golosa” di Vottignasco, che da tempo, grazie al titolare Sandro Gallina, ha intrapreso un percorso di lavorazione e valorizzazione dei suoi prodotti del caseificio derivati da latte di capra e di vacca.

Da poco più di mese, inoltre, insieme alla figlia Lucrezia, ha aperto il nuovo negozio in piazza Cavour 17 a Savigliano, con una vasta gamma di formaggi ‘local’, recentemente insigniti di vari riconoscimenti a livello nazionale e mondiale.

A proposito di genetica animale, Sandro Gallina ha voluto evidenziare tutte le razze bovine allevate nella sua accogliente fattoria.

“Abbiamo le vacche Jersey, che come caratteristiche sono piccoline, poco allevate e che producono poco latte, ma sono di altissima qualità. Poi le valdostane e una razza ‘incrocio’ fra le due. Mentre dalla Jersey mista si ottiene un latte un po’ più grasso, dalla valdostana si ha invece una resa maggiore in termini di quantità di latte. Le razze Jersey e valdostana si adattano inoltre molto al pascolo nel periodo estivo, a differenza di altre che nascono per fare tanto latte, ma dovrebbero essere chiuse in stabulazioni fisse”.

Il lavoro quotidiano in fattoria a Vottignasco, è inoltre raccontato dal figlio di Sandro, Vittorio, con una pagina Instagram da oltre 100mila followers e altrettante visualizzazioni. Un vero e proprio fenomeno che ha raccontato nel nostro video-servizio.

Nel negozio di Savigliano, che per Sandro Gallina significa un “ritorno a casa”, in quanto saviglianese, si potranno quindi trovare formaggi erborinati (Blu di Cuneo e la Cremosa), il Raschera due latti dop e la Saviglianese stracchinata, insieme a tante altre specialità.

Nel periodo natalizio è possibile anche realizzare come regali box su prenotazione e anche vassoi personalizzati con prodotti di altre aziende del territorio, che sposano la stessa filosofia di allevamento. In questo modo si valorizzeranno i vari prodotti e l’economia del territorio.

“Fattoria Gallina Golosa” di piazza Cavour, 17 a Savigliano accoglie i propri clienti nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Lunedì, giovedì e domenica l’attività sarà invece chiusa tutto il giorno.

Guarda le video interviste