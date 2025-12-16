Sentita e partecipata la tradizionale messa nella grotta di Santa Lucia

Si è tenuta lo scorso sabato 13 dicembre, la tradizionale messa nella grotta del Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì.

La celebrazione, officiata da don Giampaolo Laugero, nella grotta ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, provenienti dal tutta la zona del Monregalese e non solo.

A garantire l'apertura della struttua erano presenti i volontari dell’Associazione AmiSaL-Amici di Santa Lucia che da alcuni anni si prodiga per la cura, la conservazione e la valorizzazione di questo gioiello della Valle Ellero, ricco di storia, cultura e fede.

Con l'inizio della stagione invernale il Santuario osserverà il consueto periodo di chiusura, durante il quale verranno svolti lavori e manutenzioni, per riaprire con la bella stagione durante la quale riprenderanno anche le aperture domenicali e le visite guidate a cura dei volontari.

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2 ): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

