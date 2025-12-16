L'Associazione Culturale Sarda "Ichnusa" Bra-Cuneo lancia la campagna tesseramenti e offre biglietti per la Sardegna a tariffe agevolate per tutti i soci

Tariffe promozionali sui traghetti per la Sardegna e assistenza garantita anche nei giorni festivi: sono i servizi che l'Associazione Culturale Sarda "Ichnusa" Bra-Cuneo A.P.S. riserva ai propri tesserati. Grazie alla convenzione con il Centro Servizi F.A.S.I. e le principali compagnie di navigazione, i soci possono accedere a prezzi particolarmente competitivi per i collegamenti verso Porto Torres, Olbia, Golfo Aranci, Arbatax e Cagliari. L'associazione garantisce inoltre assistenza anche nei giorni festivi, un servizio prezioso soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

È attualmente aperta la campagna tesseramenti: possono aderire non solo i nati in Sardegna, ma anche figli, nipoti e chiunque sia interessato a conoscere la cultura sarda in tutti i suoi aspetti. Un'occasione per entrare in una comunità attiva e beneficiare di vantaggi concreti.

L'associazione rappresenta la nuova vita del Circolo Culturale Ricreativo "Ichnusa" Bra, che dopo vent'anni di attività stava per chiudere. Un gruppo di sardi residenti a Cuneo, determinati a non disperdere questo patrimonio, ha contattato i componenti del precedente direttivo e la F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia), ottenendo il via libera al subentro. Il 12 aprile 2025, con regolari elezioni, è nata ufficialmente l'Associazione Culturale Sarda "Ichnusa" Bra-Cuneo A.P.S, con sede a Cuneo in via Carlo Barbero n°15.

L'associazione si propone di mantenere vive le tradizioni, il folklore e la cultura della Sardegna al di fuori dell'isola, coinvolgendo chi per lavoro ha dovuto lasciare la propria terra. Le attività spaziano da pranzi e cene con piatti tipici a serate con cantanti e gruppi di ballo sardi, passando per convegni e conferenze dedicate alla storia dell'isola e ai suoi illustri protagonisti, da Grazia Deledda ad Antonio Gramsci, con proiezioni di film e documentari.