Assolto un detenuto del carcere di Saluzzo accusato di aver minacciato e brandito una lametta contro due guardie carcerarie

Avrebbe avuto una lametta in mano e con questa avrebbe minacciato le due guardie carcerarie, parti offese in tribunale a Cuneo, intervenute per ripristinare l’ordine a seguito di una rissa tra detenuti a cui l’imputato odierno, un uomo di origini sudamericane, non ha preso parte.

Questo l’episodio del novembre 2018 che avrebbe fatto da sfondo ad un nuovo procedimento penale a carico di S.B., detenuto nella casa circondariale di Saluzzo. L'imputazione, resistenza a pubblico ufficiale. “Non ho fatto nulla. Non ho minacciato nessuno e in mano non avevo a niente” ha continuato a sostenere l’imputato nel corso dell’istruttoria.

Nell’ultima udienza il giudice, sotto precedente richiesta della difesa dell’uomo, ha acquisito e visionato il filmato tratte dalle telecamere di videosorveglianza poste davanti alla cella dell’imputato. “Come si è visto nel video io non avevo nessuna lametta in mano - ha detto S.B.- È vero, ho detto alcune parolacce perché mi hanno tirato alcuni stracci in faccia. Quando le guardie hanno chiuso il blindo io avevo il braccio fuori ed è rimasto incastrato. Avevo dolore e quando sono andato in infermeria ho detto che ero scivolato perché non volevo creare problemi. Sono stato messo in isolamento per tre giorni. In quel periodo stavo svolgendo delle attività ricreative, quali lavoro e teatro. Questo provvedimento disciplinare mi ha penalizzato perché ho perso alcuni benefici”.

Il Giudice, dopo aver visionato il video ed essersi ritirata in camera di consiglio, ha assolto l’uomo dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale con formula piena, perché il fatto non sussiste.