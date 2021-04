In Val Po vaccini per gli over 70: i Comuni offrono aiuto per la preadesione

Dopo la prima tranche di vaccini destinati agli “over 80”, in Valle Po la grande macchina organizzativa allestita grazie alla sinergia tra Comuni, Asl, Protezione civile, Croce verde e Croce rossa verrà mantenuta “operativa” per il prossimo step.

Ad aprile, infatti, partiranno le vaccinazioni per le persone nella fascia d’età compresa tra i 70 ed i 79 anni. le modalità di funzionamento dei centri vaccinali saranno all’incirca le stesse di quelle testate nelle vaccinazioni degli over 80.

Cambiano, però, le modalità di adesione alla campagna di vaccinazione. Mentre per gli over 80 se ne occupava il medico di medicina generale, il medico di famiglia, la preadesione per gli “over 70” deve essere caricata sull’apposito portale direttamente dall’utente.

Occorre infatti collegarsi al sito “Il Piemonte ti vaccina” (clicca qui per accedervi), accedere al form da compilare e inserire i dati della persona che intende sottoporsi a vaccinazione (codice fiscale, numero tessera sanitaria e recapiti personali).

Una volta inserita la preadesione, sarà direttamente l’Asl a contattare l’utente, ai recapiti inseriti sul sito (occorre quindi mettere un numero di telefono dove ricevere la convocazione via SMS o un indirizzo mail. Si possono inserire anche recapiti di parenti o familiari, per comodità).

In Vallata ci sono Comuni che hanno deciso di venire incontro alla fascia di popolazione compresa tra i 70 ed i 79 anni (i nati tra il 1 gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951), magari meno avvezza al procedimento di inserimento della preadesione sul portale.

Il primo in tal senso, come abbiamo avuto modo di dar conto nei giorni scorsi, è stato Bagnolo Piemonte.

Ora si aggiungono Revello, Sanfront e Paesana.

A Revello, dopo la prima giornata svoltasi ieri, mercoledì 31 marzo, replicherà il 7 aprile, sempre di mercoledì – dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 – dove ci sarà la possibilità di recarsi agli uffici comunali al primo piano del Municipio, dove il personale fornirà assistenza nella preadesione online.

A Sanfront, invece, il servizio di assistenza alla popolazione, sempre fornito da personale comunale, sarà attivo il lunedì e martedì’, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, e il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, solo al mattino, dalle 8.30 alle 12.30. Basterà recarsi agli uffici al primo piano del Municipio.

Anche Paesana garantirà questo tipo di servizio, che però sarà affidato ai volontari della locale squadra di Protezione civile, da tempo impegnati a supporto del Comune per le attività connesse all’emergenza Covid-19. Lo sportello sarà aperto nella sala polivalente di via Roma, venerdì 2 e venerdì 9 aprile, in concomitanza con il mercato settimanale, dalle 9 alle 12.

In ogni caso, per accedere al servizio, l’utente dovrà avere con se codice fiscale, numero della tessera sanitaria, un recapito telefonico e/o un recapito mail.

Resta inteso che, coloro che riescono a provvedere in autonomia a formalizzare la preadesione online, possono procedere direttamente sul portale “Il Piemonte ti vaccina” (clicca qui per accedervi).

In questo caso specifico, l’Asl Cn1 comunica a tutti i cittadini della fascia 70-79 anni che decidono di aderire alla campagna di vaccinazione, di compilare attentamente il certificato anamnestico e l’informativa presenti sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.

"Nel caso si riscontrassero difficoltà per la compilazione del certificato, da consegnare il giorno della convocazione al centro vaccinale - dicono dall'Asl - si invitano i cittadini di rivolgersi al medico di famiglia oppure allo Specialista curante. La compilazione corretta del certificato anamnestico in anticipo rispetto alla giornata di convocazione, contribuisce a snellire le procedure e ad ottimizzare i tempi della seduta".

Copia della documentazione è pubblicata anche sul Portale aziendale (www.aslcn1.it, tra le news).

Le date delle vaccinazioni sul territorio verranno rese note dall'Asl non appena possibile.