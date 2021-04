Garessio: una delegazione della Bosca S.Bernardo Cuneo ospite di Acqua S.Bernardo

Nella giornata di lunedì 29 marzo una delegazione della Bosca S.Bernardo Cuneo composta dalle atlete Noemi Signorile, Erblira Bici, Katerina Zakchaiou, Francesca Fava, Alice Gay, Alice Turco e Milka Stijepic, dal direttore sportivo Gino Primasso e dal responsabile marketing e comunicazione di Cuneo Granda Volley Paolo Cornero ha fatto visita allo stabilimento di Acqua S.Bernardo a Garessio.

Il gruppo biancorosso ha potuto contare su due ciceroni d’eccezione quali il direttore generale di Acqua S.Bernardo Antonio Biella e il direttore di stabilimento Gianluigi Delforno, che hanno raccontato con passione i vari passaggi del processo di imbottigliamento. A seguire le gatte hanno consegnato a Antonio Biella una maglia da gioco ufficiale della stagione 2020/2021 come ringraziamento per l’impegno di Acqua S.Bernardo quale title sponsor anche in un frangente di grande difficoltà causa pandemia.

La stagione sportiva 2020/2021 ha segnato il sesto anno della partnership tra Cuneo Granda Volley e Acqua S.Bernardo, un percorso partito dalle palestre della Serie B1 per arrivare ai templi della pallavolo mondiale quali il PalaVerde di Villorba o l’e-work arena di Busto Arsizio. Acqua S.Bernardo ha fatto sentire il proprio supporto al sodalizio biancorosso anche al Pala UBI Banca attraverso la partecipazione di Edoardo Biella alla presentazione ufficiale della Bosca S.Bernardo Cuneo svoltasi il 17 settembre 2020 e l’intervento di Antonio Biella al format prepartita Quelli che aspettano… in occasione della partita con la Bartoccini Fortinfissi Perugia del 17 febbraio scorso. La novità del 2020 di Acqua S.Bernardo, l’acqua in lattina d’alluminio multisensoriale, è stata protagonista di una delle gif realizzate da Domestic Tree, agenzia di web, grafica, comunicazione e marketing partner biancorossa.

GINO PRIMASSO, DIRETTORE SPORTIVO BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Dopo l’interruzione forzata dell’anno passato è stato un piacere poter tornare a rendere omaggio a un nostro partner storico quale Acqua S.Bernardo. Ci tenevamo molto a ringraziare una realtà che ha creduto in noi dagli inizi e che anche in questa stagione così complicata non ha fatto mancare il suo sostegno. Come per Cuneo Granda Volley, anche per Acqua S.Bernardo gli ultimi sono stati mesi di crescita nonostante le difficoltà del momento attuale: la consapevolezza del miglioramento costante è una grande soddisfazione reciproca».

ANTONIO BIELLA, DIRETTORE GENERALE ACQUA S.BERNARDO: «S.Bernardo è felice di essere ancora al fianco della Bosca S.Bernardo Cuneo. Nella stagione di serie A1 femminile appena conclusa è mancato il pubblico nel palasport, ma l’entusiasmo e la grinta di queste ragazze non lasciano indifferenti e, anzi, infondono speranza per il futuro. Le atlete hanno sempre lottato su ogni palla e raggiunto un doppio straordinario traguardo, il settimo posto in stagione regolare e la qualificazione per i playoff. Questo nonostante una stagione difficile tra infortuni e pandemia. Un atteggiamento che si sposa con la filosofia di S.Bernardo che crede che, nello sport, come nella vita, ogni goccia conta».