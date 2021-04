Le borse di pelle: scopriamo come curarle e tenerle pulite

Nate dalle mani di esperti artigiani, o di più semplice fattura industriale, le borse di pelle hanno da sempre un fascino ineguagliabile. La pelle è sinonimo di ricercatezza e pregio, e si abbina perfettamente a tutta un’altra serie di accessori d’abbigliamento.

Un materiale naturale e prezioso come la pelle deve essere trattato con delicatezza a prescindere. Per l’ordinaria manutenzione è bene scegliere detergenti di origine biologica, capaci di nutrire la pelle mantenendola bella e soprattutto resistente, in grado di affrontare il passare del tempo. Si rivela utile spruzzare ogni sei mesi uno spray protettivo, che la preservi da ogni danno, e per pulirla niente di meglio che utilizzare un detergente naturale come il latte vaccino, da stendersi grazie all’uso di un panno di cotone.





Come pulire una borsa di pelle bianca?

Per pulire una borsa in linea generale è bene non utilizzare l’acqua perché danneggerebbe la consistenza della pelle, rendendola grinzosa. Se nel vostro guardaroba avete una borsa di pelle bianca usatela sempre portando con voi un panno di microfibra, per asciugare subito qualsiasi schizzo. Nel caso sulla borsa si evidenzi una macchia di unto usate del borotalco, da spargere e lasciare agire una notte intera per poi rimuoverlo con un panno asciutto. Laddove sulla pelle bianca resti una macchia indelebile potete provare a coprirla con del lucido da scarpe bianco.

Come pulire una borsa di pelle bianca ingiallita?

La pelle bianca è soggetta a ingiallirsi, soprattutto a causa dei raggi solari. Come possiamo ovviare a questo inestetico danno?

Un’ottima soluzione può essere quella di utilizzare, ma con molta attenzione e parsimonia, l’ammoniaca diluita. Prima di provarla su un’ampia zona è bene testare il risultato su un’area limitata, magari nascosta.

Se però la vostra borsa è ormai molto vecchia, e la pelle è parecchio ingiallita, potrebbe essere giunto il momento di sostituirla con una nuova, magari cogliendo l'occasione per rinnovare anche il guardaroba con nuovi accessori, optando per un nuovo brand. Se cercate qualche nuova ispirazione, noi vi suggeriamo le borse da donna in vera pelle di Reptile's House , brand del fashion milanese specializzato, appunto, in accessori in vera pelle di grande gusto e raffinati.

Come togliere le macchie da una borsa in pelle bianca?

Per eliminare una fastidiosa macchia su una borsa di pelle chiara il consiglio è di provare con l’albume dell’uovo. Una volta separato dal rosso del tuorlo non resta che montarlo a neve, come se si stesse preparando una torta. Giunto alla consistenza spumosa intingete un panno pulito e strofinate delicatamente la borsa, per poi lasciarla ad asciugare in maniera del tutto naturale.

Si possono lavare le borse di pelle in lavatrice?

Il ricorso al lavaggio in lavatrice per le borse di pelle è ipotizzabile solo in casi estremi e comunque riempiendo la borsa di stracci e asciugamani per evitare che si sformi, con lavaggio a freddo e detersivo neutro. E’ preferibile sostituire l’ammorbidente con l’aceto bianco. Completato il lavaggio è necessario lasciare asciugare in maniera del tutto naturale.