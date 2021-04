A Ormea chiudono le uniche due banche del paese

Chiuderanno le filiali di Unicredit e Banco Popolare di Mialano (ex Novara), nel comune di Ormea, le uniche due in paese.

Le preoccupazioni e le contrarietà della comunità locale per la decisione maturata e annunciata dalle rispettive banche, che servivano anche i comuni limitrofi come quello di Briga Alta, è approdata anche all'ordine del giorno dell'ultimo consigli comunale.

Tutta l'amministrazione chiede alle Presidenze e alle Direzioni di BPM e di Unicredit di mantenere gli attuali sportelli bancari che svolgono un servizio di grande importanza per i cittadini residenti, per i turisti e per le attività locali; rivolgendo un appello alle istituzioni superiori e in particolare alla Regione e al Governo, tramite la Prefettura di Cuneo, per un intervento che consenta di mantenere a Ormea un servizio di così grande rilevanza per il territorio.

"Difficilmente i grandi gruppi bancari cambieranno idea" - spiega il sindaco, Giorgio Ferraris - "Speriamo che ci possa essere presto l'interessamento da parte di qualche ente bancario più legato al territorio".