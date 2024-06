Ampia partecipazione all'incontro interforze per la lotta agli incendi boschivi con Vigili del Fuoco e AIB [FOTO]

Ampia partecipazione oggi, sabato 22 giugno, all'incontro informativo tra i Vigili del Fuoco e i le squadre AIB per la lotta agli incendi boschivi, organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo.

"È bello vedere la sinergia tra Vigili del Fuoco e gli AIB che spesso si trovano a intervenire insieme per operazioni su anti incendi boschivi. - ha detto l'ingegner Corrado Romano, Comandante dei Vigili del Fuoco di Cuneo - "Ringraziamo tutti gli intervenuti: due mondi che conoscendosi meglio potranno operare con efficacia ancora maggiore".

Al centro dell'incontro l'illustrazione del sistema DOS-ICS, la comunicazione sala operativa AIB, la valutazione dei rischi e i protocolli di sicurezza, rischio elettrico negli interventi AIB, servizio SAPR dei Vigili del Fuoco e e l'uso delle attrezzature manuali. Nel corso della giornata sono intervenuti: la dottoressa Cristina Ricaldone, funzionaria regionale Protezione Civile, responsabile del sistema boschivo piemontese, Gilberto Rovere, caporeparto presso sala operativa regionale di Torino e referente incendi boschivi; Daniele Cora storico volontario AIB; Roberto Badellino, ispettore regionale AIB che ha portato i saluti dell'ispettore generale Corrado Busnelli, Franco Pastorello ispettore provinciale degli AIB della Granda e Alessio Olivero capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Ceva.

Nella seconda parte della giornata sono state presentate attrezzature e mezzi per il contrasto agli incendi boschivi con la dimostrazione del montaggio-smontaggio vasca utilizzata per gli interventi.

A portare il saluto della Citttà di Ceva, il sindaco Fabio Mottinelli e la Giunta: "Quando nella vita di tutti i giorni - ha detto il primo cittadino - c’è l’emergenza, lo squarcio nella quotidianità si comprende l’importanza della presenza di persone come voi e di questi eventi informativi. Come amministratori non possiamo fare altro che metterci al vostro servizio".

In rappresentanza delle amministrazioni limitrofe hanno partecipato all'incontro anche il sindaco di Mombasiglio Basilio Buzzanca e Michela Garra, per l'amministrazione di Niella Tanaro.

All'incontro, che ha visto la partecipazione più di 80 persone, erano presenti i Vigili del Fuoco di Cuneo, Mondovì, con i volontari di Ceva, Garessio e Ormea, il Nucleo SAPR (Sistema Aeromobile Pilotaggio Remoto) e le squadre dei volontari AIB di Ceva, Priero, Garessio e Ormea.



I Vigili del Fuoco ringraziano il direttore Gianluigi Delforno e il vice direttore Silvano Ferraris di Acqua San Bernando per l'acqua offerta per la giornata, che si è conclusa con il pranzo preparato dallo chef Paolo Pavarino.