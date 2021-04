106 anni per Margherita Bain di Castiglione Tinella

Margherita Bain è arrivata alla splendida età di 106 anni. Seppur lontana dai suoi affetti familiari a causa dell’emergenza sanitaria, il 7 aprile scorso ha festeggiato il suo compleanno circondata dagli ospiti e dagli operatori della casa di riposo Sant’Andrea di Castiglione Tinella, avvolta dal grande affetto che tutti gli rivolgono costantemente per la sua grande bellezza.



Silvia Parato, che dirige la struttura sanitaria castiglionese, la definisce semplicemente «una forza della natura: ogni giornio Margherita conduce le preghiere per tutti, è la cappellana della residenza». E le sue preghiere sono rivolte a tutti, alla comunità e al sindaco Bruno Penna, che gli ha fatto trovare un mazzo di fiori di primavera e un biglietto d’auguri a nome suo e di tutti i castiglionesi. Nelle sue parole, il primo cittadino la ringrazia «per la sua grande forza, per la testimonianza e l’esempio che rappresenta, per quella immensa fede che condivide con tutti». Dopo aver ormai assunto le due previste dosi del vaccino anti Covid, Margherita prosegue la sua vita serena con davanti, ne siamo sicuri, ancora altri compleanni da festeggiare.