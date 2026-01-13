Calcio, neve e grandi ospiti: "Sky Calciomercato - L’Originale" torna a Prato Nevoso

Da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio “Sky Calciomercato - L’Originale”, la trasmissione sportiva più seguita d’Italia, farà nuovamente tappa a Prato Nevoso, trasformando la stazione sciistica del Mondolé Ski nel palcoscenico principale dell’informazione calcistica televisiva nazionale.

Il programma andrà in onda ogni sera alle 22.50 dalla località Stalle Lunghe (ristorante “Le Stalle”), con alcune variazioni legate alla disputa delle partite delle Coppe europee: nelle giornate del 20, 21 e 22 gennaio, infatti, l’orario sarà anticipato alle 19.

Nel corso delle giornate, invece, il pubblico potrà seguire finestre e collegamenti speciali su Sky Sport 24. Si tratta di spazi dedicati che racconteranno Prato Nevoso, valorizzandone paesaggi, peculiarità e offerte turistiche.

Alla conduzione è confermato il trio più amato dal pubblico, composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Valerio Spinella (in arte Fayna), affiancati dal giornalista Luca Marchetti. Nel corso della settimana si alterneranno in studio numerosi ospiti d’eccezione e volti noti del calcio e del giornalismo sportivo: Walter Zenga, Luca Gotti, Lorenzo Minotti, Massimo Gobbi, Riccardo Montolivo, Fabio Quagliarella, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Massimo Marianella.

Un parterre di assoluto livello, pronto a offrire analisi, commenti e momenti di intrattenimento, rendendo il mese di gennaio un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e non solo.

Nell’ambito della trasmissione è inoltre previsto il coinvolgimento di Mondovì, con un momento dedicato alla scoperta della città e delle sue peculiarità. Un’iniziativa che amplia il respiro del progetto, rafforzando la sinergia tra montagna e territorio, con l’obiettivo di assicurare un’importante ricaduta mediatica all’intero Monregalese.

“Ospitare nuovamente Sky Calciomercato - L’Originale a Prato Nevoso è per noi motivo di grande orgoglio”, commenta Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso SpA. “Si tratta di un evento capace di offrire una visibilità straordinaria non solo alla nostra stazione sciistica, ma all’intera area monregalese. Un’occasione unica per fare rete e valorizzare le molteplici eccellenze locali, portando la nostra montagna e le sue opportunità all’attenzione del pubblico nazionale”.