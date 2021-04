Positivi ancora in calo ad Alba: in una settimana sono passati da 305 a 169

Si è ridotto di quasi il 50% nell’ultima settimana il numero dei residenti albesi "attualmente positivi" al Covid-19. A farlo sapere il Comune, nel suo consueto aggiornamento settimanale con dati tratti dalla piattaforma regionale dedicata alle amministrazioni locali.

I 305 casi comunicati lo scorso 2 aprile si sono ora ridotti a 169, di cui 15 ricoverati. I decessi di residenti sono intanto saliti di un caso, a 65, mentre i guariti sono diventati 1212, contro i 1138 di venerdì scorso (+74).

“Il 23 marzo contavamo oltre 500 persone positive in città. Stiamo scendendo rapidamente, anche se purtroppo dobbiamo riferire ancora una nuova vittima, alla cui famiglia esprimiamo la nostra vicinanza – dichiara il sindaco Carlo Bo -. Sono oltre 30mila le persone vaccinate nel territorio dell’Asl Cn2, il 20% della popolazione, di cui 14mila hanno ricevuto la seconda dose. Ieri sono stati inaugurati dal Commissario del governo per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo, due nuovi centri vaccinali messi a disposizione da Fondazione Ferrero e Fondazione Banca d’Alba con i suoi centri medici. Ora è necessario e urgente aumentare le dosi a disposizione per arrivare a una vaccinazione di massa entro l’estate ed evitare una quarta ondata”.