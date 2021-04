Vaccini a Savigliano, qualche "furbetto" tra gli Amministratori? Il sindaco smentisce

Da qualche giorno si era diffusa la voce, amplificata tramite social, che qualche Amministratore comunale di Savigliano avesse fatto il "furbetto", saltando la fila delle vaccinazioni anticovid.

A smentire questa voce ci ha pensato il sindaco Giulio Ambroggio che in una nota stampa chiarisce: "Gli Amministratori già vaccinati lo sono perché ne avevano diritto in quanto o affetti da patologie particolari o perché appartenenti a categorie di persone e/o ad associazioni a cui l’ASL CN 1 ha ritenuto opportuno dare precedenza" e aggiunge: "Se qualcuno ha le prove che qualche Amministratore Comunale di Savigliano abbia violato la normativa vigente in merito alla vaccinazione anti covid 19 si rivolga alla Procura della Repubblica, ma eviti di gettare discredito su tutta l’Amministrazione Comunale".