Il caffè fa bene alla salute, lo dice la scienza!

Ogni giorno si consumano circa 2,5 miliardi di tazze di caffè, un numero altissimo se pensiamo che fino a qualche secolo fa questa bevanda era totalmente ignota. L’aumento del suo utilizzo è iniziato a partire dagli ultimi decenni, quando se ne sono scoperti i numerosi benefici.

Il caffè è composto principalmente da caffeina, una sostanza naturale che va a stimolare il nostro sistema nervoso. Questa sostanza è la stessa che ritroviamo nel cacao, nelle foglie di tè e in alcune tipologie di bacche, usate anche in campo medico. Grazie alle numerose ricerche svolte da scienziati specializzati, si sono scoperti numerosi vantaggi tramite il consumo giornaliero di caffè.

Cosa avviene con l’assunzione di caffè?

La risposta è molto semplice: viene bloccato un neurotrasmettitore, quello che causa sonnolenza, andando a stimolare il sistema nervoso centrale e migliorando alcune funzioni cerebrali. La forte energia e il cambio drastico dell’umore sono due dei primi benefici che si hanno a partire da 3 minuti dall’assunzione del caffè. Risultati enormi si hanno anche grazie allo stimolo dell’adrenalina che porta un grande benessere fisico. Il caffè, infine, è in grado di stimolare al meglio il metabolismo e aiuta a bruciare i grassi, favorendo il dimagrimento.

Quali sono gli effetti sulla salute? Ce lo spiega l'Università di Catania

Con la sua funzione antiossidante, grazie alla presenza dei polifenoli, il caffè è in grado di apportare nutrienti fondamentali al nostro organismo, capaci di stimolare il sistema nervoso. Utilizzato per dare una carica in più alle nostre giornate, questa magnifica bevanda contiene manganese, potassio e niacina, sostanze essenziali per la sopravvivenza. Secondo degli studi condotti dall’Università di Catania il consumo costante di caffè è associato alla riduzione di varie tipologie di tumori molto comuni, come quello al seno, al colon e alla prostata. Grazie ad attente analisi degli esperti del settore, si avrebbe anche una diminuzione del rischio del 5% di avere malattie cardiovascolari e una probabilità del 30% in meno di avere un diabete di tipo 2 o il morbo di Parkinson. Ci sono, quindi, numerosi studi che sottolineano tutti gli straordinari benefici del caffè.

Per quanto riguarda la quantità, gli scienziati consigliano una dose che si aggira tra i 380 e i 470 milligrammi di caffeina, per poter avere vantaggi dell'assunzione della bevanda.

Secondo una recente ricerca pubblicata su Scientific Report, il caffè è capace di migliorare la memoria. La caffeina è in grado di migliorare la comunicazione tra i neurotrasmettitori che trasportano informazioni nell’area cerebrale della memoria. Un notevole aumento delle capacità cognitive e di ricordo è stato rilevato nei soggetti che assumono quotidianamente caffeina, in dosi normalmente raccomandate. Tramite questa sostanza, gli scienziati hanno constatato un importante aumento del segnale inviato alle cellule, in questo modo vi è un potenziamento dei processi neurologici che portano notevoli differenze in ambito cognitivo e di memoria. Si tratta di un risultato strabiliante, che ha influenzato molti all'assunzione di caffeina.

Grazie a questa magnifica bevanda il nostro corpo trae numerosi vantaggi per essere performante nelle attività giornaliere e stimolare il sistema nervoso ottenendo l’energia necessaria per affrontare al meglio la giornata.