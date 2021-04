E' stato avvistato nella serata di ieri, sabato 17 aprile, un lupo in frazione Santa Margherita di Peveragno, in un campo adiacente a via Beinette.

L'animale selvatico si trovava poco distante dalle abitazioni della frazione nel comune ai piedi della Bisalta.

Nel video la testimonianza della presenza del canide lupino nelle campagne peveragnesi.