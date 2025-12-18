Il Comune di Monastero Vasco dona agli studenti la tessera della biblioteca

Ieri mattina, il sindaco Franco Bosio e il vice sindaco Andrea Musso, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, unitamente a don Riccardo, si sono recati nella scuola d'infanzia e primaria del plesso monasterese "Lidia Rolfi Beccaria" per augurare agli alunni - e alle loro famiglie - buon Natale.

Alla presenza del dirigente scolastico, dott. Antonio Marciante e del corpo docenti, i ragazzi hanno colorato l’evento con gioiosi canti natalizi.

Anche quest'anno, a tutti gli studenti è stata donata la tessera gratuita della Biblioteca civica Monastero Vasco. Oltre a questo dono si è aggiunto anche un piccolo pensierino da parte dell’Amministrazione ed un panettoncino donato dalla Pro Loco Monastero di Vasco.