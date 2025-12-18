Dopo anni senza nascite Perlo accoglie la piccola Giulia e stanzia un contributo a favore della famiglia

Si è tenuto, nella serata di lunedì 15 dicembre, presso la sala consigliare del Comune di Perlo, il consueto incontro pre natalizio, tra Amministrazione e popolazione.

Durante l'incontro, oltre alla consegna dei doni a ogni famiglia, è stata l'occasione lo scambio degli auguri di Natale, con la gradita presenza del Comandante della Stazione Carabinieri di Bagnasco, il maresciallo Mattia Cavazzana e alcuni rappresentanti dell'associazione "Amici di Padre Aurelio Gazzera", che hanno esposto i loro progetti di volontariato nella Repubblica Centrafricana.

In municipio è stata anche simbolicamente accolta, insieme alla sua famiglia, la piccola Giulia, nata poco più di un mese fa in paese.



"È dal 2021 che a Perlo non ci sono nascite - spiega il sindaco, Lorenzo Benzo -, pertanto l'arrivo di Giulia rappresenta un evento eccezionale. Per questo motivo ho proposto e il Consiglio ha approvato all'unanimità, di elargire un piccolo ma importante aiuto economico alla famiglia della nuova arrivata. Uno dei tanti obbiettivi del mio mandato è il ripopolamento del paese, per questo vanno sostenute sia le nascite, che i nuovi residenti. Un messaggio rivolto anche a tutti gli enti del territorio che a parole sostengono il ripopolamento delle aree interne, verso le quali però, raramente seguono interventi concreti".