 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 18 dicembre 2025, 11:26

Dopo anni senza nascite Perlo accoglie la piccola Giulia e stanzia un contributo a favore della famiglia

La famiglia della bimba è stata accolta in municipio in occasione della sera degli auguri che l'amministrazione dedica ai cittadini. Il sindaco, Lorenzo Benzo: "Un aiuto concreto perché vogliamo sostenere le famiglie e i cittadini che scelgono di vivere nel nostro comune"

Il sindaco Benzo con la famiglia della piccola Giulia

Il sindaco Benzo con la famiglia della piccola Giulia

Si è tenuto, nella serata di lunedì 15 dicembre, presso la sala consigliare del Comune di Perlo, il consueto incontro pre natalizio, tra Amministrazione e popolazione. 

Durante l'incontro, oltre alla consegna dei doni a ogni famiglia, è stata l'occasione lo scambio degli auguri di Natale, con la gradita presenza del Comandante della Stazione Carabinieri di Bagnasco, il maresciallo Mattia Cavazzana e alcuni rappresentanti dell'associazione "Amici di Padre Aurelio Gazzera", che hanno esposto i loro progetti di volontariato nella Repubblica Centrafricana. 

In municipio è stata anche simbolicamente accolta, insieme alla sua famiglia, la piccola Giulia, nata poco più di un mese fa in paese.

"È  dal 2021 che a Perlo non ci sono nascite - spiega il sindaco, Lorenzo Benzo -, pertanto l'arrivo di Giulia rappresenta un evento eccezionale. Per questo motivo ho proposto e il Consiglio ha approvato all'unanimità, di elargire un piccolo ma importante aiuto economico alla famiglia della nuova arrivata. Uno dei tanti obbiettivi del mio mandato è il ripopolamento del paese, per questo vanno sostenute sia le nascite, che i nuovi residenti. Un messaggio rivolto anche a tutti gli enti del territorio che a parole sostengono il ripopolamento delle aree interne, verso le quali però, raramente seguono interventi concreti".

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium