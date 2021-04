Cosa è una campagna di pubblicità online e a cosa serve

Molto spesso a coloro che hanno un’azienda o un’attività, non necessariamente online e legata la mondo di internet, viene consigliato di fare pubblicità online per promuovere la propria impresa, un prodotto o un servizio.

Se anche tu sei interessato a capire come una campagna di pubblicità sul web possa portare benefici al tuo business, allargando la platea dei potenziali clienti, allora sarai interessato a capire di cosa si parla, di come funziona e quali sono le differenze principali con una campagna pubblicitaria tradizionale.

Pubblicità online solo per realtà "digitali"?

Erroneamente si crede che la pubblicità online sia riservata solo a quelle aziende o realtà imprenditoriali presenti su internet con un proprio e-commerce o un sito web attraverso il quale si vendono beni o servizi. In realtà non è affatto così che stanno le cose: internet è un grande spazio virtuale che può diventare un’opportunità di crescita e di acquisizione di nuova clientela anche da parte di coloro che non sono impegnati in business digitali.

Il web, per alcune realtà è l’ambito principale dove svolgere la propria attività, per altre un’estensione del proprio business, per altre ancora solo una vetrina attraverso la quale farsi conoscere e comunicare con una clientela più ampia e diversa da quella tradizionale.

Cosa è la pubblicità online

Quando si parla di pubblicità via internet ci si riferisce a tutta una serie di attività volte a promuovere l’immagine di un’azienda, di un prodotto o di un servizio al fine di realizzare un ritorno in termini di immagine, reputazione e ovviamente vendite.

Non si tratta solo di presenza su internet attraverso l’utilizzo di un sito, ma di un’azione sinergica e mirata per la pubblicazione di materiale promozionale attraverso le piattaforme sul web, compresi i social network.

Una, cento, mille pubblicità

Al giorno d’oggi esistono diversi servizi online che consentono, anche in completa autonomia, di avviare una propria campagna di pubblicità online , utilizzando percorsi guidati e studiati che accompagnano anche chi non è un vero esperto nell’online marketing verso la realizzazione di pubblicità adatte per il web.

Internet offre un’ampia gamma di soluzioni pubblicitarie come l’inserimento di annunci a pagamento sui motori di ricerca, su singoli siti internet o gruppi di siti affini, fino ad arrivare agli spazi pubblicitari sui blog, sui social network e anche su un grandissimo numero di app usate quotidianamente da milioni di utenti.

Tuttavia per ognuno di questi canali non solo esistono diversi modi di fare pubblicità online, ma sono necessarie strategie e approcci differenti basati anche sui potenziali utenti che potrebbero essere raggiunti dalla campagna.

Esistono spazi pubblicitari a disposizione sul web per inserire i tuoi annunci a pagamento, mi riferisco principalmente a motori di ricerca, social network, siti web e blog. Per ognuno di questi canali esistono strategie e tipologie di annunci differenti.

Internet è in grado di accogliere diversi tipi di contenuti come testi, immagini, video, animazioni e così via, con ognuna di queste forme di interazione con il pubblico che devono essere utilizzati in maniera adeguata. Lo scopo finale è quello di raggiungere gli obiettivi che si prefigge la pubblicità sul web, campagna promozionale che deve arrivare a un determinato target di utenti.

I vantaggi della pubblicità online

Uno dei vantaggi principali della pubblicità online è quello di poter pianificare con precisione la tipologia di pubblico a cui rivolgere l’attenzione dell’azione promozionale. Questa caratteristica importantissima permette anche di ottenere dei valori numerici sull’efficacia della campagna.

A differenza della pubblicità tradizionale affidata a mezzi di comunicazione classici, con la quale non si può decidere il target di pubblico a cui rivolgersi, con il messaggio promozionale online il pubblico può essere targettizzato in maniera molto specifica.

Basti pensare alle pubblicità di profumi femminili o di prodotti per il make-up; in questo caso una campagna pubblicitaria tradizionale si esplicherebbe su diversi media senza privilegiare il vero pubblico di riferimento; le donne.

Con la pubblicità su internet, invece, si può decidere a priori il target preciso impostando l’azione pubblicitaria su un determinato pubblico, nel caso in esempio donne. Ma non è tutto, perché è anche possibile scegliere una certa fascia d’età o determinati parametri come la residenza in un’area geografica ben precisa.

Tutta questa “precisione” della pubblicità via web si traduce non solo in messaggi mirati che non raggiungono target non adatti e non interessati al prodotto/servizio in questione, ma anche in dati analitici precisi che ogni pubblicità è in grado di restituire per capire se l’azione promozionale sta effettivamente dando i suoi frutti.

Quindi, le ragioni principali per preferire una campagna di pubblicità digitale piuttosto che una tradizionale sono:

raggiungere uno specifico target;

ottenere risultati misurabili

massimizzare i propri investimenti.

Il pubblico di riferimento

Raggiungere il giusto target permette, come detto, di concentrare gli sforzi (creativi, di pianificazione ed economici) della campagna su una precisa fascia di pubblico che si è certo sia comunque interessata all’oggetto della campagna promozionale. Prima di iniziare qualsiasi azione promozionale, quindi, è necessario avere ben chiari alcuni dettagli fondamentali quali: caratteristiche dei potenziali clienti, i loro bisogni in relazione all’offerta che si vuole fare loro, quali obiettivi/risultati desiderano raggiungere e così via.

I dati della campagna

Come detto le pubblicità online permettono di ottenere una grande quantità di dati che rispecchiano l’andamento della campagna. Analizzandoli sarà possibile intervenire per migliorare determinati parametri o intensificare l’azione di ciò che funziona di più della campagna stessa. In questo modo si ha sempre la possibilità di sapere dove concentrare i successivi sforzi per un miglioramento.

I dati e le informazioni che si ottengono, inoltre, servono soprattutto per identificare quale tipologia di consumatore conclude realmente l’acquisto oppure quanti sono stati attenzionati dal messaggio pubblicitario ma non hanno poi acquistato il prodotto/servizio.

Controllo degli investimenti

Quando si investe un determinato budget in pubblicità online, si potrà sempre confrontarlo direttamente il ritorno economico generato. Grazie a vari strumenti digitali associati a ogni campagna di pubblicità online si può sapere esattamente tutti gli incassi arrivati direttamente dagli acquisti generati dalla campagna stessa.