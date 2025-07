Confindustria Cuneo ha incontrato le aziende del Saviglianese: "Sempre più vicini a imprese e territori"

Confindustria Cuneo è partita dal Saviglianese per dare avvio a un nuovo percorso di ascolto e confronto diretto con le imprese. Il presidente Mariano Costamagna e il direttore generale Giuliana Cirio, con il supporto dei professionisti dell’Associazione, hanno incontrato oltre venti aziende saviglianesi al Ristorante Ostu Bistrot di Savigliano, in un pranzo di lavoro che ha permesso di raccogliere spunti e richieste e condividere priorità.

«Il nostro obiettivo - ha dichiarato il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna - è aiutare le aziende a crescere. Ci sono stati segnalati problemi concreti e ascoltarli di persona è stata una bella opportunità. Questa è la forza del nostro sistema associativo: stare vicino alle imprese, fare rete, dare risposte. Abbiamo ribadito un messaggio chiaro: fate riferimento a noi, siamo pronti a confrontarci e a costruire insieme soluzioni».

Durante l’incontro sono emerse con forza le principali criticità patite dal tessuto produttivo locale: carenza di personale, legata anche al calo demografico, necessità di una formazione costruita insieme alle aziende - pur riconoscendone l’alta qualità -, problematiche legate alla viabilità e ai trasporti, pressione fiscale e burocrazia.

È stato inoltre sottolineato quanto sia fondamentale migliorare la logistica, completare opere come l’Asti-Cuneo e sostenere il rinnovamento del parco auto provinciale per affrontare al meglio le sfide ambientali ed europee.

«Questo percorso, partito da Savigliano, proseguirà in tutta la provincia - ha aggiunto il direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio -. Ci viene chiesto di essere ancora più presenti nella vita delle comunità, non solo come interlocutori economici, ma anche come soggetti attivi nella dimensione sociale e culturale dei territori. Significa portare idee e progetti anche nell’ambito di fiere, eventi, relazioni con le scuole, la stampa, il mondo associativo. Lo faremo con la consueta determinazione».

Il tour territoriale di Confindustria Cuneo proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti nelle varie aree della provincia, per confermare vicinanza, ascolto e disponibilità concreta al fianco delle imprese.