Ferrero pronta ad acquistare Carambar: espansione "al caramello" in Francia

Ferrero guarda alla Francia per la sua prossima espansione. Il gruppo dolciario italiano, tra i leader mondiali del cioccolato, è in trattativa per l’acquisizione di Carambar & Co, storica azienda transalpina famosa per le sue caramelle al caramello con barzellette stampate sulle confezioni. La conferma è arrivata nel corso della riunione centrale del CSE (Comité Social et Économique) tenutasi venerdì 27 giugno 2025.

Carambar è un simbolo della cultura popolare francese: nata nel 1954 per errore da un impasto mal calibrato, ha conquistato generazioni con la sua forma allungata e il gusto inconfondibile. Oggi è prodotta interamente in Francia e rappresenta un marchio molto amato, non solo per il prodotto ma anche per il suo spirito giocoso.

Il gruppo Carambar & Co, attualmente di proprietà del fondo pensione francese Eurazeo, era stato acquistato nel 2017 dal colosso statunitense Mondelez. L’azienda conta circa 900 dipendenti dislocati in cinque stabilimenti su suolo francese e prevede per il 2025 un fatturato di circa 450 milioni di euro, con il 45% della produzione destinato all’export.

Tra gli impianti principali coinvolti, quello di Saint-Genest-d’Ambière, nei pressi di Châtellerault, con 160 lavoratori. Negli ultimi anni, Eurazeo ha messo in campo un vasto piano di rilancio, con oltre 35 milioni di euro di investimenti destinati all’ammodernamento degli impianti, alla valorizzazione dei marchi e al rafforzamento della produzione nazionale.