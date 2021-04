Ancora un rinvio per i test drive di e-mobility Fossano 2021

Ad un mese dalla data prevista e con la situazione pandemica ancora fluida, risulta difficile superare le restrizioni sanitarie per poter organizzare i consueti test drive in sicurezza.

In un’annata in cui tanti nuovi modelli di automobili elettriche “pure” (le cosiddette BEV, Battery electric vehicle) hanno visto la luce, è per noi un immenso dispiacere rinunciare alle prove su strada di tutti questi veicoli elettrici.

Come comitato tecnico di organizzazione dobbiamo quindi comunicare a tutti voi, studenti, docenti, amici e appassionati, che per quest’anno siamo costretti a rinunciare a portare in piazza automobili, scooter, moto e tutti gli altri veicoli di mobilità “dolce” (monopattini, ecc.) elettrici.

Ma niente paura, torneremo con grandi novità per maggio 2022.

Saremo comunque impegnati sul fronte della sostenibilità ambientale con la premiazione della 2° edizione del concorso “Sosteniamo il nostro ambiente”, sabato 15 maggio dalle ore 9 in poi. Dai piccolini dell’infanzia agli adolescenti della scuola secondaria avremo la possibilità di ammirare i lavori dei tre gruppi da podio e procedere alla proclamazione dei vincitori. L’evento sarà trasmesso, come di consueto, sul canale Youtube di “e-mobility fossano”.

Ricordiamo che accedendo all’apposita sezione del sito www.emobilityfossano.it, è possibile visionare e votare tutti i lavori delle scuole.

Ringraziamo tutti voi per la pazienza e per l’appoggio che date alle nostre iniziative e vi aspettiamo a settembre prossimo per la #roadtoemobility2022.