Alba, venerdì 19 dicembre interruzione di energia elettrica in Località Biglini

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l'interruzione dell'energia elettrica per lavori sugli impianti in programma venerdì 19 dicembre dalle ore 8 alle 14.
L'intervento interesserà Località Biglini ai civici 85, 85bis, da 89 a 91c, da 84 a 92, 86/1, 86/2 e Snam.
Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata: per questo motivo Enel invita i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare l'App gratuita di e-distribuzione. Per segnalare guasti è attivo il Numero Verde 803.500.