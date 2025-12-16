 / Politica

Politica | 16 dicembre 2025, 14:15

ELEZIONI 2026 / Il sindaco uscente di Priero si ricandida

In fase di predisposizione il programma della lista "Priero e Bella" che sostiene la corsa al municipio di Alessandro Ingaria

Alessandro Ingaria, sindaco di Priero

L’amministrazione comunale uscente di Priero annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2026. La lista Priero è Bella conferma la ricandidatura del sindaco uscente, Alessandro Ingaria.

È attualmente in fase di predisposizione il programma amministrativo per il prossimo quinquennio, che includerà tra i punti principali l’ampliamento degli impianti sportivi comunali, che includerà nuovi giochi per i bambini, la realizzazione di un nuovo campo da tennis e di un’area dedicata al basket.

Tra gli interventi programmati rientrano inoltre il rifacimento della pavimentazione stradale di Via Nirasi e di parte di frazione Costa, la costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale e l’installazione di telecamere di sicurezza all’ingresso del paese.

Il programma è tuttora in corso di definizione, in quanto è stata avviata la raccolta di proposte avanzate dalla cittadinanza. "Invito tutti i cittadini di Priero a mettersi in contatto direttamente con me o con i consiglieri comunali uscenti per segnalare interventi da realizzare a Priero, che verranno poi inseriti nel programma con livelli di priorità determinati in base alle necessità -  dichiara il sindaco Alessandro Ingaria, che aggiunge -. In questi anni abbiamo lavorato per risolvere le molte criticità presenti sul territorio; ora vogliamo che l’iniziativa popolare diventi il motore della futura attività amministrativa".

