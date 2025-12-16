ELEZIONI 2026 / Il sindaco uscente di Priero si ricandida

L’amministrazione comunale uscente di Priero annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2026. La lista Priero è Bella conferma la ricandidatura del sindaco uscente, Alessandro Ingaria.

È attualmente in fase di predisposizione il programma amministrativo per il prossimo quinquennio, che includerà tra i punti principali l’ampliamento degli impianti sportivi comunali, che includerà nuovi giochi per i bambini, la realizzazione di un nuovo campo da tennis e di un’area dedicata al basket.

Tra gli interventi programmati rientrano inoltre il rifacimento della pavimentazione stradale di Via Nirasi e di parte di frazione Costa, la costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale e l’installazione di telecamere di sicurezza all’ingresso del paese.

Il programma è tuttora in corso di definizione, in quanto è stata avviata la raccolta di proposte avanzate dalla cittadinanza. "Invito tutti i cittadini di Priero a mettersi in contatto direttamente con me o con i consiglieri comunali uscenti per segnalare interventi da realizzare a Priero, che verranno poi inseriti nel programma con livelli di priorità determinati in base alle necessità - dichiara il sindaco Alessandro Ingaria, che aggiunge -. In questi anni abbiamo lavorato per risolvere le molte criticità presenti sul territorio; ora vogliamo che l’iniziativa popolare diventi il motore della futura attività amministrativa".