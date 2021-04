Cervasca si prepara a un 2021 di eventi culturali: ecco gli appuntamenti in programma

“Nella prima seduta dell’anno si è deciso di tornare a proporre l’ormai collaudato teatro in piemontese, nuove gite culturali a Torino, Aosta e Venaria, di ritornare in autunno a Cernobbio per la rassegna sui fiori, una passeggiata enogastronomica a S.Stefano, Aranzone e S.Michele – ha raccontato Daniela Benessia, assessore alla cultura - . Inoltre, per l’estate, sono in programma sul territorio comunale tre grandi concerti, con musiche che sapranno accontentare tutte le età ma in particolar modo i giovani, che in questi lunghi mesi hanno sofferto l’isolamento. Poi organizzeremo presentazioni di libri e documentari, l’anniversario di Dante in collaborazione con l’Unione Montana e una serata con il professor Meluzzi; in autunno, poi, corsi d’inglese, chitarra, realizzazione di cesti in vimini, e si continuerà con gli ormai decennali corsi di disegno e pittura”.