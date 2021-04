Cuneo, ritorno alla normalità al mercato del bestiame del mercato ingrosso alimentare

Si respira tanta voglia di normalità tra gli operatori del settore che da un paio di settimane hanno ripreso a frequentare il mercato bovino del bestiame al Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo. Dopo lo stop forzato per l’emergenza sanitaria e la riapertura avvenuta il 19 aprile, l’appuntamento settimanale è ripartito con regolarità: lunedì 26 aprile l’area di via Bra, in frazione Ronchi, è tornata ad animarsi grazie alla presenza degli operatori del settore e degli affezionati acquirenti che abitualmente frequentano la struttura alle porte di Cuneo, rimasta l’unica sul territorio nazionale. Una certa vivacità si è respirata anche nella sala contrattazioni, dove sono state numerose le trattative avviate e portate a termine. Nella stessa giornata si è svolta anche la commissione di formazione dei prezzi dei bovini e delle derrate alimentari gestite dalla Camera di Commercio di Cuneo. “Siamo felici di essere ripartiti con lo svolgimento regolare del mercato – commenta il coordinatore Maurizio Spada -: i compratori interessati hanno ripreso a frequentare la nostra struttura ed anche la sala contrattazioni si è nuovamente animata. Sono segnali incoraggianti di un ritorno alla piena normalità che ci auguriamo possa avvenire il prima possibile”.