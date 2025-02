Incidente stradale con epilogo tragico, verso le 18, a Margarita, in via Morozzo. Un 47enne, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria auto, finendo in un fosso, e rimanendo incastrato nell'abitacolo: sono intervenuti per le operazioni di soccorso i vigili del fuoco di Cuneo e di Morozzo, insieme al 118. Inutili i tentativi di soccorso.

