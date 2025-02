Giunta itinerante ad Alba, dopo la Moretta toccherà al quartiere Piave

Dopo il quartiere Moretta, la Giunta itinerante di Alba prosegue il suo percorso nei quartieri della città. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 18 febbraio, alle 21, nel salone parrocchiale del Divin Maestro, in corso Piave 71.

L’iniziativa, pensata per rafforzare il dialogo con i cittadini, aveva fatto tappa nella Moretta, dove il 28 gennaio, al Centro Anziani di via Rio Misureto, si è tenuto un incontro partecipato. In quell’occasione, i residenti hanno messo sul tavolo problematiche e necessità del quartiere, fornendo spunti utili alla programmazione comunale.

"Ascoltare i cittadini è essenziale per comprendere le priorità del territorio", ha sottolineato l’assessore Davide Tibaldi, delegato ai quartieri e alle frazioni. "Non possiamo garantire soluzioni immediate, ma ogni segnalazione sarà valutata nell’ambito della programmazione comunale".