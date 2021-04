Savigliano, la Sala del Consiglio a disposizione per le discussioni telematiche delle tesi universitarie

E’ stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal Consigliere Marco Racca (Lega) che chiedeva di utilizzare la Sala del Consiglio per la discussione telematica delle tesi universitarie dei laureandi saviglianesi.

Un servizio gratuito per gli studenti che potranno connettersi online con gli Atenei e usufruire della sala all’interno nel rispetto delle regole dei protocolli anticontagio da Covid, vigenti in quel momento, fino alla chiusura delle sedi universitarie in presenza.

“E’ una proposta interessante già presa in considerazione dell’Amministrazione, partendo dalla richiesta di una cittadina che aveva chiesto di utilizzare la stanza del sindaco, non era stato possibile, ma avevamo pensato già di usare la sala del Consiglio - spiega l’assessore Petra Senesi -. Ci sono alcuni limiti logistici: la sala è dotata di wifi, ma la durata è limitata a due ore. Inoltre, vero che la sala può ospitare fino a 24 persone, in base alle norme anticontagio, ma precisiamo che la sala può ospitare solo il laureando perché sono sospesi convegni, congressi, cerimonie. Dall’estate ci auguriamo che le sessioni possano essere fatte nelle sedi universitarie in presenza”.

“Mi piace molto come iniziativa - ha commentato la consigliere Claudia Giorgis (M5S) - vedo la fatica che gli universitari stanno facendo, questa può essere una piccola soddisfazione. Magari in base alla zona in cui siamo si può pensare di ospitare anche qualche famigliare o amico”.

Soddisfazione in merito arriva dalla Lega Giovani Savian che aveva proposto la mozione a Racca: “Ringrazio il Sindaco e l’Assessore alla Cultura Senesi - commenta Andrea Gaviglio, coordinatore cittadino - per aver accolto la nostra istanza, che auspichiamo, verrà resa attuabile nel minor tempo possibile per rendere disponibile la fruizione già a partire dalla sessione di laurea straordinaria di Giugno.”