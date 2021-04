Rifornivano di cocaina il mercato dello spaccio di Bra: quattro arresti (VIDEO)

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, dopo un'intensa e complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, ha arrestato a Bra quattro cittadini albanesi coinvolti nel traffico e nello spaccio di droga.

Gli agenti hanno anche sequestrato i conti correnti riconducibili ai quattro, sei autovetture e la 7000 euro in denaro contante.

Gli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Stradale di Cuneo, incrociando le informazioni raccolte in una precedente indagine, sono riusciti a ricostruire la rete dei clienti che acquistavano dosi di cocaina da una coppia, finita in manette l’autunno scorso.

Durante le indagini è emersa in particolar modo la figura di un quarantenne albanese - L.E. – che viveva a Bra, conosciuto nell’hinterland come “il modello” per il suo abbigliamento curato e l’alto stile di vita, che, prima del lockdown, era solito gravitare nell’ambito dei locali della movida di Bra e dintorni.

Dopo numerosi pedinamenti, supportati dai servizi tecnici ed avvalorati dalle dichiarazioni rese da alcuni tossicodipendenti, la Polizia ha potuto constatare che “il modello”, insieme ad altri tre connazionali - L.E. classe 1985, L.K. classe 1996 e Z.E. classe 1987 – aveva preso in mano parte del mercato dello spaccio della cocaina nella zona di Bra, lasciato scoperto dopo gli arresti di novembre.

L’operazione segue una precedente attività di Polizia del novembre 2020, quando erano stati arrestati una donna ed un uomo, sempre di origine albanese, legati sentimentalmente e coinvolti in una grande attività di spaccio di cocaina, per rifornire i tossicodipendenti del braidese.