Alba, vettura piomba dentro l'Ottica Penna in piazza Ferrero

Momenti di panico attorno alle 17 di oggi 1° marzo ad Alba, a pochi passi dalla grande statua di Valerio Berruti in piazza Ferrero.

Per cause in fase di accertamento, una vettura è letteralmente piombata dentro l'Ottica Penna, dopo aver sfondato la vetrina.

Non è chiaro come l'auto sia riuscita a superare l'aiuola e se la persona alla guida abbia avuto un malore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba, la Polizia locale e i carabinieri.

Ci sono dei feriti: una persona in codice giallo è stata trasportata a Verduno, mentre altre tre persone hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sarebbero ingenti i danni provocati dal sinistro.