 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 01 marzo 2026, 18:33

Alba, vettura piomba dentro l'Ottica Penna in piazza Ferrero

Una persona ferita è stata trasportata all'ospedale di Verduno. Non è grave

Alba, vettura piomba dentro l'Ottica Penna in piazza Ferrero

Momenti di panico attorno alle 17 di oggi 1° marzo ad Alba, a pochi passi dalla grande statua di Valerio Berruti in piazza Ferrero. 

Per cause in fase di accertamento, una vettura è letteralmente piombata dentro l'Ottica Penna, dopo aver sfondato la vetrina.

Non è chiaro come l'auto sia riuscita a superare l'aiuola e se la persona alla guida abbia avuto un malore. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba, la Polizia locale e i carabinieri. 

Ci sono dei feriti: una persona in codice giallo è stata trasportata a Verduno, mentre altre tre persone hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sarebbero ingenti i danni provocati dal sinistro.

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium