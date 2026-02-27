 / Cronaca

Cagnolino finisce intrappolato in una tubazione interrata: lo salvano i Vigili del Fuoco

Questa mattina il singolare salvataggio in un’abitazione nelle campagne di Dronero

E’ servito il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in salvo un cane di piccola taglia che nella mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio, in un’abitazione nelle campagne di Dronero, probabilmente inseguendo un altro animale, è andato a infilarsi in una stretta tubazione sotterranea dalla quale non riusciva più a fuoriuscire.

Comprensibile l’apprensione dei proprietari. Dal Comando provinciale di Cuneo è partita una squadra che, con l’aiuto di un mezzo escavatore, è riuscito a smuovere la terra necessaria a raggiungere il punto dello scarico in cui il cane era rimasto intrappolato, così da liberarlo sano e salvo, appena un po’ spaventato per la brutta disavventura.

