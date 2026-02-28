Operazione antidroga dei Carabinieri di Mondovì: 14 arresti e ingente sequestro di sostanze e denaro [VIDEO]

Nelle prime ore del di martedì 24 febbraio personale della Compagnia Carabinieri di Mondovì, coadiuvato da militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cuneo, delle Aliquote Operative delle Compagnie di Bra, Fossano e Saluzzo, di due squadre operative di supporto del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” in Moncalieri, del Nucleo Radiomobile di Torino, del Nucleo Cinofili del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo e di quello del Provveditorato Regionale della Polizia Penitenziaria di Torino, con il supporto aereo del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio (BG), ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo.

L’attività investigativa, condotta dall’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mondovì ha permesso di accertare, dopo 3 arresti in flagranza operati tra febbraio e luglio 2025 ed il recupero ed il sequestro di circa 500 gr. di cocaina e denaro contante, che lo stupefacente era stato ceduto in tutte e tre le occasioni da un cittadino albanese, gestore di un bar nel territorio di Mondovì.

Veniva quindi delineata l’esistenza di un’importante rete di spaccio, principalmente di cocaina, ma anche di hashish e marijuana, condotta dal citato cittadino albanese in concorso con un connazionale, quest’ultimo dimorante fuori regione, ma solito soggiornare per lunghi periodi nel proprio paese d’origine.

Dalle conseguenti attività investigative sono stati delineati i ruoli rivestiti da ciascun indagato, dall’attività di “broker”, ovvero di intermediario, a quella di “grossista”, incaricato di “piazzare” lo stupefacente ai “gestori” delle varie “aree di spaccio” della provincia di Cuneo, per la successiva cessione agli acquirenti localizzati principalmente nelle città di Mondovì, Cuneo, Saluzzo e Fossano.

A seguito dell’attività investigativa, costantemente coordinata dalla Procura della Repubblica di Cuneo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del medesimo capoluogo ha emesso 14 misure cautelari, di cui 10 custodiali, 4 obblighi di dimora nei comuni di residenza e 3 decreti di perquisizione.

La comandante Francesca Borelli sintetizza l’operazione (GUARDA IL VIDEO)

Durante l’esecuzione dell’attività disposta dall’autorità giudiziaria ed eseguita il 24 febbraio i militari hanno rinvenuto e sequestrato 3,4 kg lordi di cocaina, 4,5 kg lordi di marijuana, 5 piantine di marijuana più un impianto per la coltivazione, 0, 660 kg lordi di hashish, 1,5 kg lordi di sostanza da taglio, 100.000,00 euro circa di denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita, 1 jammer per bonificare gli automezzi in uso dalla presenza di eventuali sistemi intercettivi, 2 criptotelefonini, 1 revolver cal.38 special risultato provento di furto e 18 munizioni ed hanno tratto in arresto una 54enne trovata in possesso di 25 gr. di cocaina suddivisi in dosi, 37 gr. di marijuana, 157 gr. di hashish, 1835,00 euro in contanti e 3 microtelefonini, tutto posto in sequestro.

La posizione di tutti gli indagati è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che ne accerterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.

