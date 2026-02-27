Idrocarburi nella fogna pubblica a Crissolo: denuncia contro ignoti, indagano i Carabinieri Forestali

Denuncia contro ignoti a Crissolo per uno sversamento di idrocarburi nella rete fognaria pubblica. Potrebbe trattarsi di gasolio.

La segnalazione è scattata dopo che è stata rilevata la presenza di una sostanza oleosa all’interno del sistema di scarico del paese, in associazione al riconoscibile odore degli idrocarburi.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri Forestali di Barge, competenti per zona.

Le indagini sono finalizzate ad accertare l’entità del fenomeno e quindi a risalire all’origine dello sversamento e all’individuazione dei responsabili.