Quattro ciclisti cuneesi "in missione per conto di Dio": a giugno la traversata solidale Cuneo-Bisceglie

Una vera e propria "missione per conto di Dio" - citando il celeberrimo The Blues Brothers - quella che intraprenderanno quattro "over 50" cuneesi tra qualche mese. O meglio, per conto della solidarietà, cosa che spesso non è proprio così diversa.

Stiamo parlando dell'iniziativa - che può vantare il patrocinio della città di Cuneo - intrapresa da quattro membri del gruppo "Over 50 football provincia Granda", che l'11 giugno prossimo intraprenderanno un viaggio su due ruote alla volta del comune di Bisceglie, raccogliendo al contempo fondi in favore del progetto "Dynamo Camp", attivo da anni nel sostegno ai bambini affetti da gravi patologie.

La traversata partirà da piazza Galimberti alle 11, e si concluderà il 19 giugno con il loro arrivo al municipio di Bisceglie; qui verrà ufficializzato, anche, il gemellaggio tra il capoluogo della Granda e la cittadina.

Per seguire l'avventura in sette tappe dei "Bike Brothers" - che vedrà anche il quotidiano coinvolgimenti di Radio Dimensione Musica - , sarà possibile visitare il sito internet ufficiale.