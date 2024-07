Torna Mondovì e Motori, con una speciale mostra dedicata a Ferrari

Con la presentazione del libro “Montezemolo Sulle Orme di Ferrari”, scritto dal giornalista del L’Unione Monregalese Marco Volpe, che ha raccontato il percorso di Luca Cordero di Montezemolo, per la collana “La storia siamo noi”, prende ufficialmente il via l’edizione 2024 di “Mondovì e Motori”.

Dal 19 al 21 luglio torna la kermesse riservata alle vetture d’epoca, costantemente ante 1940, che giungeranno a Mondovì prima di cimentarsi in un percorso totalmente rinnovato, volto a valorizzare e scoprire il monregalese e l’intero territorio cuneese. Un evento che richiama ogni anno equipaggi dall’intera Italia e dall’Europa, premiando il lavoro del comitato e ricordando Mario Garbolino, ideatore dell’evento e grande appassionato del mondo delle auto d’epoca.





“Pochi mesi fa - ha detto il presidente dell’associazione La Funicolare, Mattia Germone - questa kermesse ha ricevuto il gradito riconoscimento della Manovella D’Oro da parte dell’ASI. Ora siamo nuovamente qui ad attendere un’altra edizione, che porta al suo interno tante iniziative che la rendono veramente importante. Dalle Vecchie Signore, passando per il Restauro, che ogni anno impegna diversi ragazzi delle scuole in un progetto davvero entusiasmante, e per questo un doveroso ringraziamento va sicuramente ad Enzo Garelli. Senza dimenticare il libro, in questa edizione riservato ad un protagonista del mondo dell’automobile come Montezemolo, che nel monregalese ha le sue radici.

Complimenti poi a tutto il comitato di Mondovì e Motori per il grande lavoro, dimostratosi molto unito e con grandi capacità. Altresì vorrei fare una menzione alla Città di Mondovì, alla Fondazione CRC e gli sponsor privati che sostengono ogni anno questo grande evento. Quest’anno poi, grazie al coinvolgimento altresì di Confcommercio Cuneo, ed alla collaborazione di WeCuneo, Mondovì e Motori entra a far parte del programma di Cuneo Illuminata".



A portare il saluto della città di Mondovì il sindaco, Luca Robaldo: “Mondovì e motori è un evento di assoluto rilievo per l’estate monregalese, capace di richiamare un ampio pubblico, creando una bella sinergia. Un evento di assoluto successo che dà lustro alla nostra città”.



IL RESTAURO CON LE SCUOLE

Anche quest'anno, grazie alla disponibilità dell'imprenditore Enzo Garelli, i ragazzi del CFP e del "Cigna Baruffi Garelli", hanno avuto modo di mettere in pratica le nozioni imparate a scuola, provando a restaurare la Ferrari 365 GT4 2+2 del 1974, con la guida dei docenti delle scuole e dei maestri restauratori Stefano Mirto, Marino Musso e del verniciatore Fabrizio Mondino.



“Questa edizione, la seconda senza il suo ideatore, sarà ricca di novità, soprattutto inerenti al percorso ed i luoghi interessati dal nostro passaggio. - ha spiegato Nadia Garbolino, figlia di Mario Garbolino - “La base resterà a Vicoforte, con l’accettazione degli equipaggi il venerdì nella tarda mattinata, presso Casa Regina Montis Regalis. Di lì partiremo alla volta di Cuneo, seguendo un itinerario che toccherà diversi centri del nostro territorio, prima di arrivare nel capoluogo. Qui le vetture rimarranno per tutta la serata di venerdì, precisamente in Piazza Galimberti, dove gli equipaggi potranno cenare ed ammirare lo spettacolo dell’Illuminata. Il sabato torneremo invece nel monregalese, con l’esposizione delle vetture dal pomeriggio per le vie del centro storico di Mondovì Breo, prima della presentazione degli equipaggi in costume d’epoca, che avverrà nella serata di sabato in Piazza Ellero. La domenica saremo ancora a Mondovì, con le vetture esposte per tutta la giornata in Piazzale Giardini, in modo da dare l’opportunità a tutti gli appassionati di vedere queste splendide vetture.



In ultimo, ma non per ultimo, desidero ringraziare tutto il comitato per il grande supporto, la Città di Mondovì, l’Associazione La Funicolare e naturalmente il Club Ruote D’Epoca Riviera Dei Fiori".







“L’idea della collana di libri - ha aggiunto Enzo Garelli - è nata pensando a quanti personaggi importanti sono nati e vissuti nel nostro territorio, un mondo ai margini dell’impero che però ha dato i natali a: Giolitti, Einaudi, Ferrero, solo per citarne alcuni. Poi i Ceirano, che avevano casa a Vicoforte, i Bertone, poi Giugiaro, Luca Cordero di Montezemolo, la cui famiglia è di origine monregalese. Il prossimo libro sarà dedicato a Flavio Briatore. La storia dell’auto è enorme, ma una grossa parte è stata fatta anche dal Monregalese”.



“Sono diversi gli aneddoti delle sue estati in villeggiatura da bambino nelle zone del Cebano - ha detto il giornalista Marco Volpe - Negli anni ‘70 diventa direttore sportivo della Ferrari. Un grande rapporto non solo con Enzo Ferrari ma anche con Niki Lauda. Nelle 48 pagine del libro è impossibile raccontare tutta la vita di Cordero di Montezemolo, appassionato di motori ma anche un grande imprenditore, si penso a Italo, Itabus, poi il grande interesse per cibo e agricoltura, ma anche l’impegno per Telethon”.



“Grazie Enzo perché con questo progetto sei partito e hai pensato alle scuole - ha detto Marco Lombardi, direttore del Cfp - non è comune per i ragazzi poter prendere parte a un progetto così e lavorare con auto di questo tipo, vere opere d’arte”.



“Il grazie più grande va ad Enzo, per averci ospitati in questo locale circondati da 30 Ferrari 12 cilindri. - ha detto in chiusura dell'evento, Davide Peruzzi, presidente della scuderia "Alpi del Mare" - “Come ormai è tradizione anche quesr'anno Mondovì e Motori vedrà la "Salita in Alta Quota": è un evento nell’evento per celebrare le eccellenze del territorio e quelle motoristiche. Anche quest’anno in piazza Maggiore ricreeremo la scritta Ferrari con le auto partecipanti alla manifestazione. Grazie poi alla famiglia Bosio che ci sostiene nella organizzazione.”



La domenica di Mondovì e motori si intreccerà anche con il motoraduno della Fidas (leggi qui).

LA MOSTRA FERRARI SOLO 12 CILINDRI



In via Torino, nei locali dell'ex Valauto, Enzo Garelli ha allestito una speciale mostra "Ferrari solo 12 cilindri" che sarà aperta al pubblico gratuitamente.

Sarà visitabile dal 16 al 19 luglio prossimi, dalle ore 15 alle ore 19 e in orario serale martedì 16 e giovedì 18 luglio, dalle ore 21 alle ore 23. Un modo per far vivere ai tanti appassionati del territorio una bellissima esperienz attraversando una parte di storia delle vetture che hanno fatto la storia della casa di Maranello.

IL LIBRO

Il libro, “Montezemolo Sulle Orme di Ferrari” invece, sarà acquistabile presso la Segreteria Unione Monregalese, la libreria Confabula (Piazza Cesare Battisti) e presso la mostra scambio durante il fine settimana di Mondovì e Motori.