Approvato il progetto di manutenzione del Grana a Pradleves e Castelmagno. A giorni la gara per assegnare i lavori

Approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione idraulica sul torrente Grana nei comuni di Castelmagno e Pradleves deliberato dalla giunta dell’Unione Valle Grana lo scorso 27 gennaio.



L’intervento prevede per il comune di Pradleves il consolidamento del ponte Vecchio in via 4 novembre e la rimozione di ghiaia accumulata dal sedime del torrente in località Nais. Per il comune di Castelmagno l'intervento interesserà frazione Chiappi con la messa a punto dell'alveo rovinato dall'esondazione del 2011 e la creazione di una barriera di protezione per limitare il rischio idrogeologico.



Nei prossimi giorni verrà indetta la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori.



L’importo complessivo per i lavori è di 88.200 euro di cui 62.299 su base d’asta (comprensivi di oneri di spesa) e 25.901 quali somme a disposizione dell’amministrazione.

Dei 62.299 euro su base d’asta 47.113 riguarderanno gli interventi sul territorio di Castelmagno. 13.186 euro i costi di intervento su Pradleves. 2mila euro di onero di spesa.



Nell’iter che precede l’affidamento dei lavori l’Unione Montana della Valle Grana ha avviato nel marzo scorso una conferenza dei servizi al fine di acquisire le autorizzazioni e i nulla osta necessari per eseguire gli interventi.





"A livello di tempistiche - spiega il primo cittadino di Pradleves e presidente dell'Unione Montana Valle Grana Marco Marino - la speranza è che i lavori possano iniziare il prima possibile per essere completati entro ottobre e novembre. Per quanto riguarda il nostro comune, l'intervento di pulizia del sedime è anche volto alla valorizzazione dell'area attrezzata del Nais."



"Un bell'intervento - commenta il sindaco di Castelmagno Alberto Bianco - che ci mette in sicurezza da eventuali rischi idrogeologici. Sono stanziamenti importanti e a beneficio di tutto il territorio."