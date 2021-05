E' morta Chiara Molino, amata e stimata professoressa di Arte alle medie di Villafalletto

Grande cordoglio per la morte di Chiara Molino, amata e stimata insegnante in pensione di Arte al Comprensivo Centallo-Villafalletto, la scuola dove è stata un punto di riferimento per vent'anni.

Chiara se ne è andata dopo aver affrontato la malattia con tantissimo coraggio e speranza, fino alla morte del marito Alfonso, avvenuta 3 mesi fa. Un dolore da cui non si era più ripresa.

Donna ottimista di natura, creativa, dedita alla famiglia, molto credente e praticante, innamorata della scuola e della disciplina che insegnava, ha donato ai figli, alle nuore e ai nipoti un amore incondizionato.

I figli Michele, Luca, la sorella Cristina, con le rispettive famiglie, ringraziano per la partecipazione e l’affetto dimostrati.

Il funerale sarà lunedì 10 alle 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore. Il rosario domenica 9 alle 18.15.