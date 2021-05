In tre dispersi in Valle Maira, recuperati dai Vigili del Fuoco

Sono in salvo, i tre escursionisti che nella giornata di oggi si erano persi sulle montagne di Celle Macra, in Valle Maira:a trarli in salvo, dopo che avevano perso l’orientamento in Località Palent, nella zona del Sentiero dei Fotografi, sono stati i Vigili del Fuoco, che li hanno geolocalizzati e raggiunti con la squadra SAF di Cuneo e i Volontari di Busca. Itre escursionisti sono quindi stati ricondotti alla loro auto.