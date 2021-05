Fossano: Franco Blandino in mostra a San Giovanni

Aperta la mostra personale di Franco Blandino nella Chiesa di San Giovanni, a Fossano. Tante le persone, regole di precauzione mantenute con mascherine e distanziamento, ma era palpabile il sollievo di ritrovarsi infine per un’occasione d’arte.

Presenti, oltre all’architetto Claudio Mana del Borgo Vecchio e il critico Carlo Morra, organizzatori della rassegna “Eventi”, Gianfranco Mondino, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e il Presidente della CRF S.p.A. Antonio Miglio, l’assessore alla cultura Ivana Tolardo, il consigliere Paglialonga e tanti esponenti del mondo della cultura e dell’arte fossanese. “Fossano riparte alla grande con la cultura”, hanno detto a più voci il chairman Claudio Mana, l’assessore Tolardo, il Presidente Mondino e l’autore, e veramente la importante mostra – 60 opere – è stata un’occasione di festa. Soddisfattissimo l’autore e gli organizzatori per il grande afflusso di pubblico, avvenuto fino alle 19,30, e per le presenze illustri.

Mostra importante di oli, tempere, matite e chine di un autore d’arte figurativa, con temi che spaziano dal sacro al profano: uva e vino, Bacco e sirene, mare e natura, scorci di Fossano e profili delle nostre montagne, immagini della passione e risurrezione di Cristo. La realtà del mondo, descritta spesso minuziosamente nei particolari, viene raccontata dall'Autore come un qualcosa da "leggere" sotto e dentro l'apparenza: a questo si spira il simbolismo intrigante di tante opere.

Curiosità “unica” della rassegna un quadro a quattro dimensioni: oltre alle ovvie larghezza e lunghezza, oltre alla profondità che nasce dalla capacità prospettica, ha una “dimensione acustica”, una innovativa sorpresa per i visitatori, da scoprire. “Quando dipingo un quadro – dice l’autore – immaginare il suono di ambiente sembra aiutare la verosimiglianza dell’immagine. Per questo ho concepito l’idea di offrire a chi osserva una dimensione sensoriale in più, per fare “uscire l’immagine dal quadro”, per aumentare il “colloquio estetico” con l’osservatore. Così come avviene con i personaggi di Pirandello che “escono” dal palcoscenico e si rivolgono agli spettatori. Ho spiegato questa idea a Sergio Masante, un caro amico modellista e appassionato di elettronica e lui mi ha aiutato a realizzare… un sogno”.

Troneggia nella mostra l’installazione/scultura di polistirolo, creta e specchi dal titolo “La gloria di San Giovenale”, esposta al Museo Diocesano nel 2019.

L’egida è del Comitato Borgo Vecchio, la sponsorizzazione è della Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione e SpA, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Fossano. Molto ricco il catalogo a colori, omaggiato ai visitatori, curato dall’Arch. Claudio Mana e dal Dott. Carlo Morra e stampato da Ferrero & Salomone.

Orario e sede: La Mostra è a Fossano, nella Chiesa di San Giovanni, in via Garibaldi 71. Sarà aperta fino al 28 maggio, nei giorni di Mercoledì, Giovedì e Venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 - Ingresso libero contingentato.