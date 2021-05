Sanità: detrazioni e contributi previsti per i montascale

I montascale per anziani sono un macchinario sempre più richiesto. È normale che sia così, dopotutto infatti sono sempre più numerose le persone over 90 che vivono in perfette condizioni di salute ma che hanno qualche piccolo problema di mobilità. Senza un montascale, non potrebbero essere del tutto indipendenti, cosa questa che quando si gode di buone condizioni di salute risulta inaccettabile.

Montascale, su quali scale è possibile inserirli?

Il bello è che oggi non ci sono più dei requisiti minimi che una scala deve avere per poter inserire un montascale. Il montascale può essere inserito su ogni scala, rettilinea o curva che sia, interna oppure esterna, un macchinario che negli anni è diventato sempre più versatile e performante. Non solo, è diventato anche sempre più bello del punto di vista estetico, come è possibile notare navigando su Handicare-montascale.it , realtà questa leader nel settore dei montascale. E anche questo è un dettaglio da non sottovalutare, perché le persone anziane ci tengono alla loro casa, a mantenere belli ed eleganti i loro ambienti residenziali. Ovviamente i montascale non sono la scelta ideale solo per le persone anziane, ma anche per i disabili e per tutti coloro che si trovano a vivere una mobilità ridotta a causa di problemi di salute. Ma i prezzi? Esistono delle detrazioni e dei contributi? Cerchiamo di fare insieme un po’ di chiarezza.

I prezzi dei montascale

È del tutto impossibile indicare un prezzo per l’acquisto e l’installazione di un montascale. Si tratta infatti di un macchinario che deve essere creato necessariamente su misura, così da poter far fronte alle specifiche esigenze di ognuno. Sul prezzo incidono fattori come la tipologia di scala, la presenza o meno di pianerottoli, la larghezza della scala, la sua lunghezza, le esigenze fisiche dell’utente, senza dimenticare ovviamente anche il fattore estetico.

È quindi importante richiedere dei preventivi a diverse realtà, indicando tutti gli elementi necessari, così da capire a quanto ammontino le spese che è necessario sostenere. Comparando tra loro diversi preventivi, ecco che risulta semplice scegliere la realtà che permette di ottenere un eccellente rapporto tra qualità e prezzo. Il bello è che oggi come oggi i preventivi possono essere richiesti in modo semplice anche direttamente online, in pochi click appena. Si ha quindi la possibilità di risparmiare tempo ed evitare noiose telefonate.

Detrazione e contributi per i montascale

Sì, è impossibile indicare un prezzo preciso per la realizzazione e l’installazione di un montascale, ma senza dubbio preventivi alla mano è possibile risparmiare. Non solo, è possibile risparmiare anche grazie alle detrazioni presenti.

I montascale sono soggetti a detrazione IRPEF, fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta, questo perché sono considerati elementi per il superamento delle barriere architettoniche. Tutti i contribuenti possono beneficiare della detrazione IRPEF, sia che vivano in una casa di proprietà, sia che vivano in una casa in affitto. Si tratta di una somma di denaro che viene data indietro al contribuente in un lasso di tempo di 10 anni.

Oltre alla detrazione IRPEF, è possibile ottenere un’ulteriore agevolazione fiscale nel caso di persone con una “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa”, anche nel caso in cui si benefici già dell’assegno di accompagnamento.

Le richieste di detrazione e contributi sono piuttosto semplici, una burocrazia quella italiana che per fortuna sta diventando nel corso degli anni sempre più snella e veloce. Nonostante questo è doveroso ricordare che alcune realtà specializzate in montascale offrono dei consulenti pronti ad aiutare i clienti nel disbrigo delle pratiche. Si tratta senza dubbio della scelta ideale, per non dover pensare a niente e vivere questa spesa davvero a cuor leggero.