Dronero cornice di un videoclip del cantante neomelodico Kevin Augusta

"È molto bella Dronero, nelle sue vie e nei suoi paesaggi. Non scelgo a caso i luoghi dei miei videoclip e viaggio spesso anche perché la mia casa discografica si trova a Palermo. Onestamente per questa canzone non ho tentennato, anche perché ormai da molti anni mi mamma abita in questa cittadina. La canzone è dedicata a lei, insieme abbiamo qui passeggiato e trascorso dei bellissimi momenti. Ringrazio tutti i cittadini".