Limone Piemonte aderisce al progetto "Spazzamondo"

C’è anche Limone Piemonte tra i Comuni che hanno aderito al progetto “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Cuneo, Anci Piemonte, Uncem e Cooperativa Erica.

Sabato 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, i limonesi potranno contribuire attivamente alla pulizia del paese. L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva da parte dei cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni e favorire la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.

Il 5 giugno verrà attivato a partire dalle ore 9.30 un punto di distribuzione dei kit personalizzati, composti da sacchetti per la raccolta dei rifiuti, guanti, pinze, t-shirt e cappellino. Partecipando a “Spazzamondo” i cittadini contribuiranno a pulire l’ambiente e aiuteranno anche il proprio Comune a vincere uno dei premi messi in palio dalla Fondazione CRC: 21 mila euro complessivi per i 9 Comuni, suddivisi per fasce di residenti, che riusciranno a coinvolgere il maggior numero di partecipanti.

I limonesi interessati possono iscriversi alla giornata compilando l’apposito form entro giovedì 3 giugno direttamente sul sito dedicato www.spazzamondo.it.