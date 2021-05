Bene Banca: approvato il bilancio 2020

Utile in crescita a 2,173 mln (+65%), impieghi a 481 mln (+8,86%), sofferenze in calo al 3,12% (-48%), Cet1 17,02%. Con questi numeri Bene Banca ha salutato la propria assemblea dei soci riunita virtualmente lunedì 10 maggio presso la sede sociale con l'ormai consueta modalità del voto con l'intervento del rappresentante designato.

"Il 2020 è stato un'ottima annata - ha commentato il Direttore Generale della Banca Simone Barra -: nonostante le difficoltà rappresentate dal complesso contesto sociale e sanitario il nostro Istituto non ha fatto mancare il proprio sostegno al territorio erogando complessivamente mutui a famiglie ed imprese per un importo di 115,5 milioni di euro, con un incremento di oltre 43 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. L’attività di concerssione si è svolta di pari passo con il frazionamento del rischio: l’importo medio dei mutui erogati nel 2020 è stato di 85 mila Euro, di poco superiore agli 83 mila Euro del 2019. Al contempo abbiamo dato una mano a chi era in difficoltà: solo nel 2020 sono state perfezionate richieste di sospensione di finanziamenti per un importo di 105 milioni di euro”.