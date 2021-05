Cuneo si prepara ad ospitare il suo primo TEDx

I Technology Entertainment Design, meglio conosciuti come TED talks, sono una serie di brevi conferenze di stampo statunitense, con l’obiettivo di divulgare pensieri e idee utili all’umanità.I TEDx vengono organizzati in maniera del tutto indipendente da gruppi di volontari, stanti solo all’approvazione dell’ente TED.com, che ne verifica il rispetto di determinate condizioni.

Nonostante le difficoltà date dalla situazione pandemica, un insieme di 30 volontari, tra i 19 e i 64 anni, è riuscito a portare l’evento nella città Cuneo. Le vigenti normative hanno reso impossibile la presenza di pubblico in sala, costringendo gli organizzatori a trasmettere in streaming la conferenza.

L’evento prenderà il via alle 14.30 per esaurirsi alle 17.30, 8 gli speaker in sala. Si tratta di Andrea Ferrero, giovane CEO della startup Young Platform, operante nel mondo crypto; della giornalista Donata Columbro, membro fondatore di Dataninja; dell’architetto e scrittrice Ester Armanino; del monaco buddista Lama Paljin Tulku Rimpoche.

E ancora, il chitarrista elettrico Luca Allievi; l’astrofotografo Paolo Demaria, un suo scatto venne scelto dalla NASA nel 2017 come fotografia del giorno; Paolo Pileri, docente al Politecnico di Milano ed esperto di urbanistica e l’antropologa e ricercatrice Valentina Porcellana.

Ulteriori informazioni su tedxcuneo.com