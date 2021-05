All’inventore del Crodino, saluzzese di origine, la cittadinanza onoraria di Crodo

Il Crodino e il suo inventore Maurizio Gozzelino, negli anni in cui dipendente ( dal 1963) delle Terme di Crodo

Crodo conferirà la cittadinanza a Maurizio Gozzelino, inventore del Crodino, saluzzese d’origine, classe 1935, aromatiere da Oscarche tra la fine del 1964 e inizio del 1965, elaborò la famosa ricetta dell’analcolico biondo "che fa impazzire il mondo".

Nativo di Saluzzo, fu dipendente dal 1963 delle Terme di Crodo SpA come responsabile del Reparto Sciroppi, con l’incarico di riformulare le bibite prodotte e creare nuove bevande ed aperitivi.

La formula dell' analcolico da lui creato è ancora oggi segreta, come la Coca Cola, ma nel mix, con l’acqua di Crodo (quella della fonte Liesel) ci sono erbe aromatiche e ingredienti tra cui vaniglia, scorza di arancia, assenzio, zenzero, semi di garofano, coriandolo, genziana.

Il Crodino, il cui nome è un omaggio alla cittadina di Crodo, come Cinzano ha il suo Cinzanino, lanciò a quel tempo la sfida epica al Bitter San Pellegrino e fu conosciuto ovunque grazie al Carosello. A promuovere l’aperitivo biondo fu nei primi anni ’70 un’icona bionda: Brigitte Bardot.

Nel 2016 Maurizio Gozzelino era stato premiato dal Centro Studi Piero Ginocchi con il Ginocchi d’Oro ‘’per avere con passione, tenacia e maestria dosato i giusti ingredienti che hanno dato origine all’aperitivo analcolico per eccellenza: il Crodino, grazie al quale la Terme di Crodo è diventata una grande industria portando indiscussi benefici per molte persone e aziende’’.

Ora l'amministrazione di Crodo guidata dal sindaco Ermanno Savoia ha deciso di dare la cittadinanza onoraria a Maurizio Gozzelino. La cerimonia di conferimento non è ancora decisa.