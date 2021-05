Frabosa Sottana, buona la prima per le giornate ecologiche organizzate dal Forum Giovanile (FOTO)

Partecipazione ed entusiasmo sono stati gli ingredienti alla base della prima edizione delle "Giornate ecologiche", organizzate dal Forum Giovanile di Frabosa Sottana.

Una ventina i volontari che, divisi in cinque squadre, nel pomeriggio di ieri, domenica 16 maggio, a partire dalla piazza dell'Alma, hanno ripulito le vie della frazione.

“Siamo rimasti piacevolmente colpiti dal numero di persone che ha risposto al nostro appello" - spiega Samantha Basso, Presidente del Forum Giovanile - "La partecipazione è stata ottima e ha coinvolto diverse fasce di età della popolazione e questo per noi significa molto. Vogliamo ringraziare tutti quelli che, anche con una bella giornata di sole, hanno deciso di regalare alcune ore del loro tempo libero a favore del paese, speriamo questo possa essere un esempio per tutti. Ringraziamo inoltre l'amministrazione comunale di Frabosa Sottana per il costante supporto e per averci fornito il kit pulizia (pettorine, sacchi e guanti)".

La seconda giornata ecologica è in programma per domenica 30 maggio alle 15 a Pianvignale. In caso di maltempo e/o eventuale ritorno in zona rossa o arancione, la manifestazione verrà rinviata. Obbligatorio l'uso della mascherina. Per ragioni organizzative comunicare la propria intenzione di partecipare ai contatti del forum giovanile. Nei mesi successivi si cercherà, inoltre, di estendere l'iniziativa anche alle restanti frazioni.