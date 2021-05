Savigliano aderisce a "Spazzamondo"

Anche il comune di Savigliano, come tanti altri Comuni della provincia di Cuneo, ha aderito all’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Coordinamento della Protezione Civile di Cuneo, ANCI Piemonte, UNCEM e Cooperativa Erica, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (sabato 5 giugno).

L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei cittadini in tutta la provincia di Cuneo, attraverso una grande campagna di raccolta di rifiuti abbandonati, simboli di degrado e incuria di spazi comuni.

I cittadini potranno iscriversi, selezionando il comune di riferimento (Savigliano), compilando l’apposito form sul seguente sito: www.spazzamondo.it

Una volta completata l’iscrizione riceveranno una mail di conferma con l’indicazione del punto di distribuzione del kit (per il comune di Savigliano sarà l’Ala polifunzionale di Piazza del Popolo). Il form sarà aperto fino a giovedì 3 giugno, ma l’invito ai cittadini è a iscriversi con anticipo.

Ai cittadini che aderiranno sarà fornito, a partire dalle ore 9 e 30 di sabato 5 giugno, sempre davanti all’Ala polifunzionale, un kit costituito da guanti, sacchetti per la raccolta dei rifiuti, t-shirt e cappellino, pinza telescopica, poi a gruppi saranno accompagnati nei vari punti definiti per la raccolta dei rifiuti.

Alle ore 12, al termine delle operazioni di recupero dei rifiuti, i sacchi dovranno essere riportati presso il punto di distribuzione presso l’Ala polifunzionale, dove saranno contati e pesati.

Dovrà esserci il puntuale rispetto delle regole legate alla normativa Covid, utilizzo della mascherina e distanziamento!

Comune di Savigliano, ufficio Ambiente: 0172 710223